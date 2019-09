Exclusief voor abonnees Medicijnen voor dieren 27 september 2019

Ik moet Sylvia Serruys uit Melsele die een allergische hond heeft, bijtreden: de medicijnen voor dieren zijn schandalig duur (krant van 25/9).

Ik heb een hondje van 12 jaar dat diabetes heeft. Al drie jaar krijgt hij twee maal per dag insulinespuitjes en aangepaste voeding. Kosten per maand: 80 euro voor de insuline en 60 voor zijn voeding. Recent heb ik een Spaanse waterhond uit het asiel gehaald. Na controle bij de dierenarts bleek dat zij een allergie had voor gras. Ze likte constant aan haar poten en had verschrikkelijke jeuk. Oplossing was het medicijn Cytopoint en ook weer aangepaste voeding. Kosten per maand: 90 euro voor de Cytopoint en 64 voor voeding. Verder heb ik dierenartsrekeningen voor glucosemeting, vlooien- en tekenverwijdering, af en toe een oorontsteking,... reken maar op meer dan 350 euro per maand. Mensen die een kat of hond in huis halen, moeten weten dat de kosten na de aankoop van het dier niet ophouden.

Jean Goris, Essen

