Exclusief voor abonnees Medicijn baby Pia bracht Novartis al 328 miljoen euro op 30 januari 2020

00u00 0

Hoewel een behandeling met Zolgensma 1,9 miljoen euro kost, zit de verkoop van het SMA-medicijn, waarmee baby Pia geholpen werd, in de lift. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het Zwitserse farmabedrijf Novartis heeft vrijgegeven. In het vierde kwartaal van vorig jaar realiseerde Novartis een omzet van ongeveer 165 miljoen euro, alleen al met de verkoop van Zolgensma. Voor het hele jaar 2019 bracht het medicijn tegen de zeldzame spierziekte 361 miljoen dollar of zo'n 328 miljoen euro op.