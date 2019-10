Exclusief voor abonnees Medicatie tegen alzheimer volgend jaar niet meer terugbetaald 15 oktober 2019

Artsen en ziekenfondsen willen dat geneesmiddelen tegen alzheimer niet langer terugbetaald wordt, omdat ze onvoldoende werken. De regel zou vanaf 1 juli volgend jaar ingaan. Bijna 1 op de 5 personen met dementie gebruikte in 2018 een geneesmiddel tegen alzheimer. "Ze kosten alle patiënten samen jaarlijks één miljoen euro. De ziekteverzekering legt daar bijna vijf miljoen euro bovenop. In plaats van deze middelen terug te betalen, zouden we het geld beter gebruiken om personen met dementie te begeleiden", zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

