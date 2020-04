Exclusief voor abonnees Medicatie op basis van bloedplasma van wie al genezen is 07 april 2020

00u00 0

Het Duitse farmaceutische bedrijf Biotest werkt aan nieuwe medicatie in de strijd tegen Covid-19. Er wordt gewerkt op basis van bloedplasma, het vloeibare gedeelte van het bloed, zonder de bloedcellen en de bloedplaatjes.

Biotest verzamelt het bloedplasma van mensen die genezen zijn van een coronabesmetting. Het Duitse bedrijf - specialist in de vervaardiging van medicijnen op basis van bloedplasma - werkt samen met partners over de hele wereld. Biotest hoopt dat de medicatie nog dit jaar klaar zal zijn voor gebruik. Farmaceutische bedrijven wereldwijd gaan in sneltempo op zoek naar medicatie die Covid-19 kan afremmen. Biotest liet vorige week al weten dat het één van zijn bestaande medicijnen - Trimodulin, dat gebruikt wordt voor zware longontstekingen - uittest om te achterhalen of het ook kan helpen bij de bestrijding van het coronavirus.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Biotest

gezondheid

Wallonië

Vlaanderen

Limburg

ziekten