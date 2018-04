MediaMarkt waarschuwt voor smartphonedeal van oplichters 28 april 2018

Elektronicaketen MediaMarkt waarschuwt voor internetoplichters die per mail of sms een smartphone beloven voor een eenmalige verzendkost van 3 euro. Klanten moeten hun gebruikersnaam, wachtwoord, creditcardinformatie en andere gevoelige informatie invullen. In werkelijkheid komt die smartphone er nooit. "Dit zijn valse aanbiedingen. Ga hier niet op in", zegt MediaMarkt. Volgens de keten gingen al zeker 400 slachtoffers in op de valse promotie. "Met als gevolg dat ze een pak geld kwijt zijn." De oplichters misbruikten hun bankgegevens om hen maandelijkse abonnementen aan te smeren. Wie een mail krijgt van MediaMarkt en twijfelt over de echtheid van een promotie kan contact opnemen met de klantendienst op nummer 02/465.55.00.

