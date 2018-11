Medialaan vrijgesproken: "Reality maak je niet in loondienst" 20 november 2018

Medialaan, de holding boven VTM, is door de rechter in Kortrijk vrijgesproken na een klacht van Claudio Dell'Anno. Volgens de rechter was Dell'Anno tijdens zijn deelname aan het tv-programma 'Mijn Restaurant' in 2009 zelfstandige en geen werknemer. Dell'Anno beweerde het tegendeel en eiste zo'n 150.000 euro achterstallig loon. De hele discussie draaide rond de vraag of deelnemers aan realityprogramma's al dan niet 'onder gezag' in loonverband werken. De rechter stelde vast dat Dell'Anno zelf personeel te werk stelde en ontsloeg, zelf instond voor de organisatie van het personeel, de inrichting en stijl van het restaurant. Hij was ook duidelijk heer en meester in de keuken, stelde het menu samen en incasseerde met zijn toenmalige partner Gaelle de betalingen van klanten. De 'vrijheidsberovende' deelnemersovereenkomst was volgens de rechter niets meer dan spelregels om tot een behoorlijk programma te komen. (LSI)

