Medi-Market opent 12 nieuwe supermarkten 03 februari 2018

Medi-Market, de supermarkt met gezondheidsproducten, gaat uitbreiden. Dit jaar openen twaalf nieuwe filialen hun deuren, waarvan acht met daarnaast ook een apotheek. Die zijn samen goed voor 120 extra jobs. Concreet komen er vijf nieuwe filialen in Vlaanderen, waaronder in Leuven en Kortrijk, zes in Wallonië en één in Brussel. Tegen 2020 wil Medi-Market zijn netwerk uitbouwen tot 37 supermarkten en 33 apotheken in België en Luxemburg. "Deze snelle ontwikkeling is het beste bewijs dat klanten op zoek zijn naar beter betaalbare gezondheidsproducten en naar gepersonaliseerd advies", zegt CEO en oprichter Yvan Verougstraete. Het voorbije jaar kregen de vijftien bestaande supermarkten zo'n 6.000 klanten per dag over de vloer.

