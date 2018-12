Medewerkster politie verduistert 120.000 euro 07 december 2018

Het Luikse gerecht verdenkt een politiemedewerkster van de verduistering van 120.000 euro. De vrouw werkt voor de lokale politie van Luik als logistiek medewerkster en zou al zeven jaar geld achteroverdrukken. Maandag vielen speurders van de federale gerechtelijke politie binnen in het commissariaat in de Natalisstraat, waar de verdachte werkt. De medewerkster werd lang verhoord en uiteindelijk vrijgelaten onder voorwaarden. Ze geeft toe dat ze geld verduisterde, maar zegt dat ze er geen persoonlijk voordeel van had. "Het geld staat op een rekening waar nooit transacties op zijn geweest", zegt haar advocaat. "Ze hield het bedrag ter beschikking van een vzw." (SRB)