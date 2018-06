Medewerkers Artsen Zonder Grenzen ruilen medicijnen voor seks 22 juni 2018

Mannelijke medewerkers van Artsen Zonder Grenzen hebben met jonge prostituees gevreeën terwijl ze op missie waren in Afrika, of hebben medicijnen gegeven voor seks. Dat hebben ex-medewerkers aan de BBC gemeld. Artsen Zonder Grenzen wil de beschuldigingen niet bevestigen, maar neemt ze wel "ernstig" en roept op om wantoestanden te signaleren. "Misbruik, seksuele intimidatie en uitbuiting worden niet aanvaard binnen onze organisatie. We betreuren als mensen daar het slachtoffer van werden", klinkt het in een mededeling. Volgens de BBC zijn de beschuldigingen gericht tegen logistieke medewerkers op post in Kenia, Liberia en Midden-Afrika, niet tegen artsen of verpleegkundigen.