Medewerker Macron werkt betoger tegen de grond 20 juli 2018

00u00 0

Het parket van Parijs opent een onderzoek naar een veiligheidsmedewerker van de Franse president Emmanuel Macron die op 1 mei een hulpeloze betoger hardhandig aanpakte. Op beelden van de 1 meibetoging op de Place de la Contrescarpe, in het vijfde arrondissement van de Franse hoofdstad, is te zien hoe agenten een betoger aanpakken. Later snelt een man zonder uniform, maar met politiehelm toe. Hij trekt de betoger weg van de agenten, geeft hem meerdere klappen en werkt hem tegen de grond. Nadat zijn gezicht van dichtbij gefilmd is, wandelt hij weg. De krant 'Le Monde' herkende op de beelden Alexandre Benalla, binnen het kabinet van Macron verantwoordelijk voor de veiligheid van de president. De man was volgens het Elysée alleen als waarnemer aanwezig bij de demonstratie, maar besloot kennelijk de politie een handje te helpen. Hij is voor twee weken geschorst uit zijn functie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN