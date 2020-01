Exclusief voor abonnees Medestichter van De Ruyssende Lede overleden 22 januari 2020

00u00 0

Ruiselede is een bekend gezicht kwijt. Zondagavond is Robert Deroose thuis overleden aan een hartaanval. Hij was medeoprichter van toneelkring De Ruyssende Lede en stond ook aan de wieg van de chiro van Ruiselede. Robert - 'Berten' in de omgang - werd 72 jaar. Samen met zijn broer Hubert en de broers Herman en Gaston Claeys richtte Robert Deroose in 1968 'De Ruyssende Lede' op. Zowel voor als achter de schermen speelde hij een belangrijke rol bij de groei van de toneelkring. Zijn broer Hubert was de eerste voorzitter, zelf was hij de derde voorzitter van de bloeiende toneelkring. In 2008 werd zijn culturele inzet nog bekroond met de tweejaarlijkse Ruiseleedse cultuurprijs De Gulden Wiek. In 2018, het jaar waarin de toneelkring haar vijftigste verjaardag vierde, mocht 'Berten' nog samen met de andere erevoorzitters uit handen van de gouverneur de oorkonde van 'Koninklijke Vereniging' ontvangen.

