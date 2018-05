Medeplichtig 26 mei 2018

Twee keer uitgewezen in Duitsland, één keer in Engeland, drie keer opgepakt in België, waarvan één keer in een koelwagen, nu in een volgepropte bestelwagen. En Calvo maar schieten op De Wever en andere wereldverbeteraars het ontslag eisen van Jambon en Francken. Waarom schiet Calvo niet met scherp op Angela Merkel en Theresa May? Hoe tragisch de dood van een kind ook is, de chauffeur van de bestelwagen die alle bevelen van de politie negeerde, is de grote schuldige. En de ouders van het kindje zijn medeplichtig. Het kan best dat zij wanhopig waren, maar als je al uitgewezen bent in Duitsland en Engeland en driemaal werd opgepakt in België, dan moet je je les geleerd hebben.

Frans Vandenweghe, Dadizele

