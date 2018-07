Medeoprichtster Femen stapt uit het leven 25 juli 2018

00u00 0

Oksana Shachko is op 31-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar appartement in Parijs. Ze was medeoprichter en ex- lid van de feministische protestbeweging Femen. Het droevige nieuws werd bekendgemaakt door Inna Shevchenko, de huidige leidster van de organisatie. Anna Hutsol stond net als Shachko in 2008 in Kiev mee aan de wieg van het topless protest. "De moedige Oksana Shachko heeft ons verlaten. We zijn in rouw, samen met haar naasten en haar familie", klinkt het op haar Facebookpagina. "Volgens haar vrienden heeft ze een brief achtergelaten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN