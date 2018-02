Medeoprichter Kif Kif nieuwe directeur Groen 06 februari 2018

Groen haalt een bekende naam binnen als nieuwe politiek directeur: Tarik Fraihi, medeoprichter van antiracismeorganisatie Kif Kif en destijds één van de voorvechters van het migrantenstemrecht, dat in 2004 werd ingevoerd. Hij volgt Pieter De Gryse op, die Groen acht jaar leidde en nu een 'sabbatical' neemt. Fraihi was de laatste jaren veel minder in de media te zien en te horen, omdat hij aan de slag was gegaan bij OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse. Daar was hij verantwoordelijk voor de coördinatie van het actieplan rond radicalisme en hij was ook medearchitect van de actuele veiligheidsstructuur. (DDW)