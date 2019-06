Exclusief voor abonnees Mededogen 19 juni 2019

"Hoe hard zijn wij geworden?", vraagt een lezer zich openlijk af (Dialoog van gisteren). Die bedenking heb ik mij al dikwijls gemaakt als ik rond mij de commentaren hoor op de migratieproblematiek. Kinderlijkjes op het strand, of gedood door een kogel, of stervend in een vluchtelingenkamp, het raakt veel mensen hun koude ziel niet meer. Mensen van Child Focus of journalisten die opkomen voor kinderen in gevaar worden verbaal aangevallen. Politici die hard en meedogenloos optreden worden verheerlijkt als een rockidool.

