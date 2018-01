Mededader campingmoord in de cel voor diefstal 00u00 0

Eén van de daders van de campingmoord in Middelkerke, Julien B. (28) uit Oostende, moet alvast 1 jaar en 10 maanden effectief de cel in. Twee eerdere vonnissen van eind 2016 en begin 2017 van de Brugse rechtbank werden gisteren in effectieve celstraffen omgezet: 1 jaar cel met uitstel voor afpersing en 10 maanden met uitstel voor bedreiging op vertoning van wapens. De beklaagde schond namelijk in mei 2017 zijn voorwaarden door een fles Bacardi Mojito te stelen in de Carrefour Express in Oostende. Hij werd later voor nog andere feiten in voorhechtenis geplaatst. Op 10 oktober werd hij vrijgelaten door de raadkamer van Brugge, maar begin december pleegde hij met twee anderen een gruwelijke moord op een camping in Middelkerke. Een 36-jarige man kwam om het leven. Drie daders en twee 'lijkverbergers' zitten in voorhechtenis voor die feiten. (BBO)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee