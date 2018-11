Mechelse vrouw wellicht vermoord door Zweedse twintiger 07 november 2018

00u00 0

Zit een voortvluchtige Zweedse twintiger achter de moord op een 58-jarige vrouw in Mechelen, tweeënhalve week geleden? Het gerecht heeft sterke aanwijzingen in die richting. De vermoedelijke dader, Makaveli Lindén, is twee weken geleden opgepakt in Dijon. De Franse politie rekende hem in op vraag van het Noorse gerecht. In de nacht van 14 op 15 oktober pleegde Lindén immers een roofmoord in Oslo. Diezelfde man wordt nu via camerabeelden en zijn gsm-gebruik gelinkt aan de moord op Johanna Jostameling in Mechelen. "Hij reisde via ons land naar Frankrijk", klinkt het bij de speurders. Omdat het Noorse slachtoffer op exact dezelfde wijze - met verscheidene messteken - gedood werd, willen zij Lindén zo snel mogelijk aan de tand voelen over zijn passage in België. (KSN/TVDZM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN