Mechelse student getuigt over overval door Zweedse moordenaar: "Veel geluk gehad" Ken Standaert

08 november 2018

06u00 0 De Krant Een dag voor Makaveli Lindén in Mechelen Johanna Jostameling (58) vermoordde, beroofde de jonge Zweed een student op de fietsostrade. "Ik had geen idee dat hij een moordenaar was tot ik zijn verhaal dinsdag las", getuigt Lucas (20). "Nu besef ik hoeveel geluk ik heb gehad."

Lucas fietste in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 oktober huiswaarts langs de fietsostrade in Mechelen. "Ik kwam van bij de jeugdbeweging", vertelt de student. "Plots stond er een jongeman. Ik kon hem niet goed zien, maar toen we elkaar passeerden, schopte hij tegen het voorwiel van mijn fiets." Lucas ging over de kop en lag nog op de grond toen zijn belager een mes bovenhaalde.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN