Exclusief voor abonnees Mechelse Speurders naar Noorwegen om moordverdachte te ondervragen 28 juni 2019

De Mechelse onderzoeksrechter en een parketmagistraat zijn afgelopen week naar Noorwegen gereisd om er een verdachte te ondervragen in de moordzaak rond Johanna Jostameling. Zij werd in oktober vorig jaar vermoord in haar flat in Mechelen. De 20-jarige Makaveli Lindén zou de 58-jarige vrouw gedood hebben, terwijl hij op de vlucht was voor het gerecht in zijn thuisland. Daar had hij een man gedood bij een inbraak. De twintiger werkte alvast niet mee met de Belgische speurders. Zijn standaardantwoord was: "Geen commentaar." De onderzoeksrechter zal nu vragen dat hij aan ons land wordt uitgeleverd. (TVDZM)