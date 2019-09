Exclusief voor abonnees Mechelse herder bijt kleuter in gezicht 02 september 2019

In het West-Vlaamse Koolskamp (Ardooie) is zaterdagavond een jongetje van bijna 3 jaar gewond geraakt toen hij werd gebeten door een Mechelse herder. De tante van de kleine Mason had de jongen meegenomen toen ze op bezoek ging bij vrienden, omdat z'n mama moest werken. Bij het afscheid nemen ging het fout. "Wellicht wilde hij Joda, onze Mechelse herder van 3, een knuffel geven en heeft de hond daar verkeerd op gereageerd", getuigt het baasje, die het dier liet inslapen.

