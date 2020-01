Exclusief voor abonnees Mechels restaurant laat klant kiezen hoeveel hij betaalt 18 januari 2020

In het najaar opent in Mechelen een restaurant met een uniek concept: in Het Anker, aan de voet van de Sint-Romboutstoren, zullen de klanten zelf mogen beslissen hoeveel ze betalen voor een maaltijd. Omdat de zaak wel zelfbedruipend moet zijn, zal het succes afhangen van klanten die bereid zijn om ietsje meer te geven, om te compenseren voor wie het minder breed heeft. "Het moet rendabel zijn, maar we mikken slechts op 'voldoende', niet op een grote winstmarge", zegt initiatiefnemer Charles Leclef, die eigenaar is van het pand, maar nog op zoek is naar een uitbater. "We kregen al veel positieve reacties, dus hopelijk zullen veel mensen onze filosofie steunen." Hij benadrukt dat wie het financieel moeilijker heeft, discreet wat minder zal kunnen geven. "Je zal niet moeten wapperen met je OCMW-pasje."

