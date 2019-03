Exclusief voor abonnees Mechels bedrijf staat dicht bij reumapil die miljarden kan opleveren 29 maart 2019

Het Mechelse biotechbedrijf Galapagos zit op koers voor een gloednieuw reumamedicijn. Grootschalige patiëntenproeven tonen aan dat filgotinib beter werkt dan een placebo - en in de meeste gevallen ook beter dan het huidige populairste reumamiddel, Humira. Ook de bijwerkingen zijn minder erg of liggen in dezelfde lijn. Het betekent niet dat de pil volgende week al bij de apotheker ligt. Eerst moet het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) alles goedkeuren, dan moet in België het FAGG nog groen licht geven. Dit kan de kassa doen rinkelen voor Galapagos: analisten verwachten een opbrengst van 3 tot 5 miljard euro per jaar op z'n piekverkoop. (MAC/FrD)