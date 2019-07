Exclusief voor abonnees Mechelen wil vrijspraak op basis van procedurefouten 03 juli 2019

00u00 0

In vergelijking met de pleidooien in eerste aanleg werden er gisteren door KV Mechelen weinig nieuwe elementen bijgevoegd. Zij pleitten vooral procedurefouten in de motivering van de Geschillencommissie Hoger Beroep en het reglement van de KBVB. "Voor ons is de tuchtprocedure nietig of minstens onontvankelijk", zei advocaat Joost Everaert. "Er is door de KBVB een loopje genomen met de procedure, maar reglement is reglement." Bij Malinwa hebben ze het ook moeilijk met het feit dat W.-Beveren als club wél is vrijgesproken in eerste aanleg. "Hier wordt met twee maten en twee gewichten gewerkt. W.-Beveren is ons inziens terecht vrijgesproken omdat het bestuur niet op de hoogte was van de initiatieven van enkelingen. Maar als die correcte redenering wordt toegepast op W.-Beveren, dan moet die óók gelden voor de club KV Mechelen." Ook Dejan Veljkovic, vertegenwoordigd door advocaat Bart Verbelen, viel voor het BAS in herhaling. "Door zijn statuut van spijtoptant is het op dit moment onmogelijk voor Veljkovic om inhoudelijke verklaringen af te leggen. Hoe graag hij dat ook wil en hoezeer die ook een nieuw licht op de zaak zouden werpen. Het is onmogelijk. We hebben gepoogd om ook bij de KBVB het statuut van spijtoptant te bekomen, maar dat is ons geweigerd." Tot slot werden de raadsmannen van Olivier Somers en Thierry Steemans gehoord. In beide gevallen werd de rechtsgeldigheid van de telefoontaps in twijfel getrokken. (KDZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis