Exclusief voor abonnees MECHELEN - LUIK 102- 77 13 januari 2020

00u00 0

Luik blijft ook na twaalf speeldagen zonder overwinning. Het debuut van Milos Bojovic heeft dan toch niet tot een wonder geleid. De Serviër kreeg wel meer rust in het spel van zijn team, maar heeft conditioneel nog een achterstand weg te werken. Toch speelden de bezoekers meer dan een speelhelft mee. Kohajda en Baptista hielden Luik een tijdje voorop: over 27-33 naar 29-37. Mechelen liet te veel toe en kreeg vooralsnog inbreng langs Deroover (15 ptn halfweg). Na de rust kregen we het echte Mechelen te zien. Met Fletcher en Stuteville nu wél op de afspraak. Vooral Fletcher onderscheidde zich met veel vertrouwen. De Amerikaan (18 ptn, 7 rbs ) telde na 58-58 Luik stilaan uit. Deroover deed er nog een schepje bovenop, genoeg om de Luikse moraal te breken. Mechelen duwde door en youngster Morini mocht de century rondmaken. (DBM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis