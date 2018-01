Mechelen heeft minst propere markt 00u00 0

Mechelen heeft de minst hygiënische markt van Vlaanderen, Roeselare de properste. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid die CD&V-Kamerlid Els Van Hoof opvroeg. Het FAVV voert elk jaar zo'n 1.500 controles uit op marktkramers, kerstkraampjes of foodtrucks op festivals en evenementen. Roeselare ging in 2016 met de titel van meest hygiënische markt lopen: alle controles waren daar conform. Leuven volgt op een tweede plaats. De meeste andere centrumsteden, zoals Aalst, Kortrijk, Genk, Brugge, Sint-Niklaas en Oostende deden het allemaal minder goed dan in 2015. Mechelen heeft de minst hygiënische markt: minder dan 10% van de kraampjes was er in 2016 in orde, in vergelijking met bijna 42% een jaar eerder. Bij bijna één op vijf gecontroleerde handelaars in alle marktsteden was het probleem een gebrek aan voorzieningen om de handen te wassen. Bij net geen 15% van de kramen werd de voeding niet op de juiste temperatuur bewaard.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee