Mechelen Europees? UEFA kijkt mee 24 januari 2019

Als KV Mechelen de terugwedstrijd tegen Union tot een goed einde brengt, is het een stap dichter bij Europees voetbal. Maar de UEFA kijkt geïnteresseerd mee naar de ontwikkelingen binnen het Belgisch voetbal, zo wordt ons binnen de Europese voetbalbond bevestigd - de berichten over Operatie Propere Handen hebben hun hoofdkwartier ook bereikt. Maar de UEFA kan Mechelen niet zomaar de toegang tot de Europa League ontzeggen op basis van vermoedens. Pas als de Belgische voetbalbond zou oordelen dat KVM zich schuldig heeft gemaakt aan matchfixing, kan Mechelen ook uitgesloten worden van de Europese competities. Het onderzoek van de KBVB is ondertussen volop aan de gang. Voor het einde van het seizoen wil ze een uitspraak doen. KV Mechelen is ervan overtuigd dat het vrijgesproken zal worden. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx zei deze week aan Voetbalmagazine: "Ik ga er nog altijd van uit dat het gaat om makelaars die zich interessant wilden maken." Ook bij het gerecht klinkt het dat het luik matchfixing geen hoogste prioriteit heeft binnen het onderzoek. (NVK)

HLN