Mechelen én Eupen insinueren matchvervalsing 12 maart 2018

KV Mechelen degradeert omdat concurrent Eupen in een kwartier tijd plots vier goals maakt tegen Moeskroen. "Zelfs al hadden we met 4-0 gewonnen, dan zou Eupen wel met 6-0 gewonnen hebben", zei voorzitter Timmermans. "Ik denk dat heel België gedegouteerd is", vulde zijn trainer Van Wijk aan. Hij liet doorschemeren dat Eupen z'n match 'moest' winnen. Maar zelfs dáár klinken er insinuaties over wedstrijdvervalsing. Eupen-doelman Van Crombrugge zei letterlijk: "Wat er deze week gebeurd is, overtreft de strafste verhalen. Ik vind het echt het laagste van het laagste." Volgens verschillende bronnen zou Mechelen de entourage van een vijftal Eupen-spelers benaderd hebben met de melding dat er weleens een contract voor hen zou kunnen klaarliggen. Achter de kazerne ontkennen ze in alle toonaarden. De bond doet voorlopig niets. "Wie niet content is, mag altijd een klacht indienen."

