MECHELEN - AALSTAR 84-87

De terugmatch belooft spannend te worden. Kangoeroes Mechelen en Aalstar waren aan elkaar gewaagd. Aalstar gooide zijn driepunters aan 55 procent, Mechelen deed er nog een paar procentjes bij: 57. Het maakte deze heenmatch best boeiend. Ook het score -algoritme maakte vreemde bochten. Aalst zag zijn 22-29-voorsprong - opgebouwd langs Mhailovic en Casero - verspringen naar 34-32. Het momentum keerde voor de thuisploeg. Deroover en Coleman ( 3 op 3 ) gingen met vertrouwen de rust in. Onder de indruk was Mhailovic niet. De Montenegrijn deed wat hij wou, maar zag aan de andere kant Simmons niet onderdoen: 74-66. Kangoeroes viel stil, Aalstar reageerde, vond opnieuw de aansluiting en kreeg uiteindelijk nog meer. Vanavond in het Forum valt de beslissing, met of zonder Mann? De Amerikaan van Aalstar bleef op de bank genageld met buikgriep. (DBM)

