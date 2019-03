Mechele toch in basis, eerste selectie Danjuma 14 maart 2019

Hoewel hij flirt met een schorsing zal Brandon Mechele zondag tegen Moeskroen gewoon in de basis starten. De sterkhouder verzamelde dit seizoen al vier gele kaarten en mist bij een vijfde karton de start van de play-offs. Toch is Leko van plan om Mechele zondag gewoon op te stellen. Mitrovic (barst enkel) heeft de training nog niet hervat - afwachten of hij de start van de play-offs haalt. Daarnaast is er met stoplap Amrabat maar één valabele wissel voorhanden. Decarli heeft de groepstraining hervat, maar blijft een noodoplossing voor Leko nadat hij dit seizoen enkele keren door het ijs zakte. Goed nieuws is er voor Danjuma, die gisteren de volledige groepstraining rondmaakte. De Nederlander maakt dit weekend - behoudens ongelukken - zijn wederoptreden in de wedstrijdselectie van Club. Mata hield het gisteren na de opwarming bij lopen, maar raakt sowieso klaar voor de start van de nacompetitie. (TTV)

