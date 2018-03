Mechele tekent bij 10 maart 2018

Na Anthony Limbombe werd ook Brandon Mechele beloond met een contractverlenging bij Club. Het jeugdproduct tekende bij tot 2022 en is intussen bijna 20 jaar in dienst bij Club. "Hopelijk kan ik er nog vele jaren bijdoen", reageerde de 25-jarige verdediger. Ivan Leko prijst de ontwikkeling die Mechele dit seizoen heeft doorgemaakt en duimt straks mee voor een plaatsje in de ruime kern van bondscoach Martínez. Toch wou de Kroaat iets duidelijk stellen: "Kijk, persoonlijke beloningen, zoals de Gouden Schoen, contractverlengingen of een selectie voor de nationale ploeg zijn mooi, maar moeten de komende maanden opzijgezet worden. Enkel het collectieve telt als we straks iets willen bereiken." (TTV)