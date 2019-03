Mechele klaar voor Eupen, Danjuma al in selectie? 08 maart 2019

Behoudens ongelukken raakt Brandon Mechele speelklaar voor de match in Eupen. De verdediger kampt met een schouderprobleem en bleef tegen STVV deels ook aan de kant wegens een spierblessure, maar die problemen lijken van de baan. Mechele mag in de basis verwacht worden, tenzij Leko beslist om de sterkhouder te sparen voor de play-offs. Afwachten ook of de herstelde Danjuma nu al deel zal uitmaken van de selectie. (TTV)