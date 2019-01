Mechele doet het kalm aan 07 januari 2019

Zijn schouder baart zorgen. Brandon Mechele blesseerde er zich in de slotminuten tegen Lokeren aan - uit de kom. Vandaar dat de verdediger het in Doha rustig aan doet. Weg van de duels beperkt Mechele zich tot lopen, een gymsessie en wat passvormen. Club hoopt dat zijn sterkhouder zonder ingreep het tweede deel van de competitie kan afwerken. Een operatie past niet binnen de titelplannen - drie maanden inactiviteit is té lang. Ook Matej Mitrovic liep schade op in Lokeren. De Kroaat herstelt van een voetletsel (barstje) - hij zou nog een tiental dagen out zijn.

