Mechele: "Aan ons om stadion stil te krijgen" 26 november 2019

Het gefluit zal mooie herinneringen bovenhalen. Door de schorsing van Ruud Vormer is Brandon Mechele vanavond de enige speler die in 2015 met Club al eens een kolkende Turkse arena temde. Toen die van Besiktas, na een 1-3-overwinning in de zestiende finales van de Europa League. "Ik herinner me nog dat we toen onmogelijk konden communiceren met elkaar", grijnsde de verdediger. "Er was zoveel lawaai dat we elkaar niet konden horen. (lachje) Aan ons om straks het stadion stil te krijgen." Mechele hoeft Radamel Falcao alvast niet te vrezen - de Colombiaan is out met een blessure aan de achillespees. Ook Ryan Babel, die met hinder aan de knie terugkeerde van Oranje, ontbreekt hoogstwaarschijnlijk. "Ze verliezen zo wat kwaliteit", aldus Mechele. "Maar ze hebben voldoende jongens rondlopen om dat verlies op te vangen. Die zullen willen bewijzen dat ze in de ploeg horen." Galatasaray-coach Fatih Terim recupereert wel doelman Fernando Muslera. (VDVJ)

