Mechele: 150ste match 19 januari 2019

Mechele speelt zijn 150ste match in de Jupiler Pro League. De verdediger is hersteld van een schouderblessure en is net als Poulain, Denswil en Diatta opnieuw beschikbaar. Vlietinck, Peres, Vossen, Rezaei en Danjuma trainen nog steeds individueel. (TTV)