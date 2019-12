Exclusief voor abonnees MECH. A/D MAAS - HERK-DE-STAD 0-2 02 december 2019

Een rijper en feller opzittend Herk boekte een terechte zege tegen een bijzonder jeugdig Eendracht. Nog voor het kwartier klommen de bezoekers op voorsprong. Het was Peeters die van buiten de zestien de bal staalhard in de bovenhoek pegelde. Herk claimde meer balbezit, maar echte doelkansen bleven uit. Ook in de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Herk bleef baas, hoewel het jonge Eendracht bleef knokken voor de gelijkmaker. Aan de overzijde hield goalie De Boevere zijn team tot in de slotfase in koers. Een slalommende Appeltans nam toen alle twijfel weg.

