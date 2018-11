Mecanicien trakteert collega's op spacecake: hulpdiensten moeten uitrukken 09 november 2018

De hulpdiensten zijn gisteren moeten uitrukken voor een 'cannabisincident' in een garage in Sint-Niklaas. Een jarige mecanicien had zijn collega's getrakteerd op cake, maar er niet bij verteld dat hij die met cannabisboter had gemaakt. Het resultaat: zes collega's die plots hevige hoofdpijn en braakneigingen kregen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, nam de mecanicien de benen. Uiteindelijk moest er niemand worden afgevoerd. De werknemers kregen wel de opdracht om in de garage te blijven tot de drugs was uitgewerkt. Ze overwegen om een klacht in te dienen tegen hun collega. (PKM)