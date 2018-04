McLaren ontslaat technisch directeur 27 april 2018

Het hing al een poos in de lucht, na de zwakke seizoensstart: dat er koppen zouden rollen bij McLaren. Volgens de BBC-correspondent in Baku, altijd goed ingelicht over het reilen en zeilen in het Britse team, is het eerste ontslag gevallen: Tim Goss stapt op als technisch directeur. Bij McLaren zelf wil niemand bevestigen noch ontkennen, maar valt te horen dat er "wordt gewerkt aan een plan om het team opnieuw naar de top te brengen". Achter de schermen gaat het gerucht dat er nog koppen kunnen rollen, maar dat teambaas Zak Brown nu wacht op de grand prix van Barcelona - de race na Baku. Voor die race heeft het technisch team immers een serieuze upgrade beloofd voor de MCL33 van Stoffel Vandoorne en diens teamgenoot Fernando Alonso. (JB)

