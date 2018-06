McEnroe: "Kwartfinale wellicht eindstation voor Goffin" 01 juni 2018

David Goffin (ATP 9) neemt het vandaag op tegen Gaël Monfils (ATP 37). Mooie affiche op de Court Suzanne Lenglen. Gezien de onderlinge duels (2-2) en de fratsen van de Fransman - Monfils is ziek en licht geblesseerd (knie), maar verloor hier in twee rondes nog geen set - blijft de uitkomst moeilijk te voorspellen, al heeft Goffin natuurlijk als toptienspeler de bovenhand. "We noemen hem de landmeter", lachte Monfils woensdag nog. "Hij is gewoon geweldig accuraat. En fysiek veel sterker dan nogal wat mensen denken." John McEnroe is één van die mensen. "Goffin is voor zijn lengte een buitengewone speler", aldus de Amerikaanse coryfee. "Hij heeft enorm veel talent en is ongetwijfeld één van de jongens die het zuiverst op een bal slaan. Hij is intelligenter en slimmer dan de meeste spelers, maar hij komt kracht te kort om te wedijveren met de besten. De reuzen van het circuit, genre Del Potro en Isner, kunnen hem met hun zware slagen van de baan meppen. En dan zijn er nog de Rafa's en Djokovic'en die hem kunnen uitputten. Ik geloof dat Goffin de kwartfinale kan halen, maar dan zou het mij verbazen mocht hij nog doorstoten." Daarvoor moet de Luikenaar vandaag dus wel eerst voorbij de vier jaar oudere Monfils. "Goffin kloppen wordt een flinke uitdaging voor mij", aldus de in Zwitserland wonende Parijzenaar. "Ik weet niet of ik daar klaar voor ben. Hij mist geen bal, hé, hij is één van de meest precieze spelers van het circuit. Hij heeft de finale van de Masters gespeeld, dat kan toch wel tellen als waardemeter. Hij is gewoon erg compleet." (FDW)

