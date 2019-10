Exclusief voor abonnees McDonald's opent minirestaurant voor superfan 03 oktober 2019

Je hebt fans en je hebt superfans. En reken maar dat de 11-jarige Dries Avonds uit Lier een superfan is van McDonald's. Alleen jammer dat er in zijn stad geen vestiging van de fastfoodketen is en hij zijn lievelingseten dus niet zo vaak kan smullen. Daarom ging Dries aan de slag: hij tekende een flyer voor de opening van een McDonald's op de Lierse Grote Markt en bezorgde die samen met een briefje aan de hoofdzetel: 'Hallo, ik ben Dries en woon in Lier. Ik hou heel veel van McDonald's. Wanneer komt er één in Lier? Groeten. Dries'. Stel u Dries' verbazing voor toen gisteravond plots iemand van McDonald's aan de deur stond om hem mee te tronen naar de Grote Markt - waar voor hem een minirestaurant was neergepoot. En waar hij met zijn ouders en broer getrakteerd werd op frietjes en hamburgers. "Keicool! Dit is echt... Ik ben echt blij!" Helaas voor Dries verdween het minirestaurant daarna weer. En McDonald's heeft voorlopig geen plannen om een échte vestiging te openen in Lier. (WVK)

