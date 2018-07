McDonald's maakt echte 'Ereburgers' van Lukaku & co 14 juli 2018

00u00 0

Ook McDonald's doet mee aan de festiviteiten rond de Rode Duivels. Speciaal voor de terugkeer van het nationale elftal steekt de fastfoodketen dit weekend zijn menu in een Duivels-jasje met 'Ereburgers' zoals de Big Rom, de Royal Crispy Kompany, de Hungry Hazard en de McCarrasco. "Als officiële sponsor willen we dit moment niet zomaar laten passeren", vertelt Kristel Muls, woordvoerder van McDonald's België. "En als Lukaku en co eens van zichzelf willen proeven, zijn ze natuurlijk altijd welkom."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN