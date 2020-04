Exclusief voor abonnees McDonald's had geen secónde langer dicht mogen blijven 22 april 2020

00u00 0

Die smáákt! Gulzig bijt een duivelse jonge McDonald's-fan in een hamburger. De fastfoodketen deed gisteren zijn drive-ins weer open - weliswaar met een aangepast menu - en de liefhebbers waren meteen op post. Zij hadden het al sinds 18 maart zonder hun favoriete vettige hap moeten stellen. Op veel plaatsen was het aanschuiven voor een burger. In Wetteren, bijvoorbeeld, stonden de eerste hongerige liefhebbers al om 10.30 uur aan te schuiven, een halfuur voor de drive-in zou openen. Om een eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen, dragen de medewerkers van McDonalds's een mondmasker en handschoentjes. Vanaf morgen gaan ook de drive-ins van Quick en Burger King weer open.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen