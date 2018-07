Mboyo opnieuw bij KV Kortrijk 12 juli 2018

Ilombe Mboyo (31), die acht jaar geleden het mooie weer maakte bij KV Kortrijk, keert terug naar het Guldensporenstadion. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen met een optie op een derde en komt over van het Zwitserse Sion. 'Petit Pelé' Mboyo speelde in zijn prille jeugd bij Anderlecht samen met onder meer Vincent Kompany en Dries Mertens, maar werd er weggestuurd toen hij privé op het verkeerde pad belandde. Charleroi dat hem de hand reikte, bracht hem in 2009 in zijn eerste elftal waarna KV Kortrijk hem aantrok. De club lichtte meteen de openstaande optie, maar verkocht hem al na een half seizoen aan AA Gent. Via Racing Genk belandde hij bij het Zwitserse FC Sion dat hem in januari 2017 een half seizoen uitleende aan Cercle Brugge.

