Exclusief voor abonnees Mbokani verlengt bij Antwerp 26 juni 2020

00u00 0

Een zucht van opluchting bij Antwerp. Dieumerci Mbokani (34) verlengt zijn aflopend contract bij de Great Old met één jaar. Luciano D'Onofrio vloog hoogstpersoonlijk naar Monaco, waar de Congolese spits al enkele maanden verblijft, om de deal af te ronden. Mbokani hoopte op een verlenging van twee jaar, maar stemde uiteindelijk toe met twaalf maanden. Identiek aan vorige zomer. Ook toen stond hij op vertrekken maar zette hij z'n krabbel onder één extra jaar. "Antwerp is altijd mijn eerste keuze geweest voor een verlengd verblijf. Ik kijk er enorm naar uit om snel aan te sluiten bij de groep", vertelt de Gouden Stier van het ingekorte voetbalseizoen in een eerste korte reactie. Vanuit het buitenland, maar ook in België en AA Gent in het bijzonder, werd er de voorbije weken aan de mouw van Mbokani getrokken.

