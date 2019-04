Exclusief voor abonnees Mbokani praat met Anderlecht 10 april 2019

00u00 0

De eerste stap is gezet. De makelaar van Dieumerci Mbokani (33) heeft gisteren gesproken met Michael Verschueren over een eventuele terugkeer. Het ging om een positief onderhoud, de komende weken komt er een tweede afspraak. Anderlecht volgt het dossier-Mbokani van kortbij op, het ziet in de Congolees een interessante optie om de aanval te versterken. Mbokani's contract bij Antwerp loopt af, het is zeer de vraag of hij er een nieuwe overeenkomst zal kunnen en willen tekenen. (PJC)