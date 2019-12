Exclusief voor abonnees Mbokani Oudste topscorer van Europa JAAR 34 05 december 2019

Kroont Dieumerci Mbokani zich eind dit seizoen tot topschutter -en hij is goed op weg -, dan zal hij de oudste ooit zijn in ons land, en zo Hamdi Harbaoui (34 jaar en 4 maanden) onttronen. Als we buiten de landsgrenzen kijken, zien we echter dat in heel Europa (6 grootste competities + België) de Antwerp-spits de alleroudste is. Mbokani troeft onder meer andere oudjes als Vardy, Benzema en Lewandowski af. (MVS)

