Mbokani naar China?

Een vertrek lijkt nabij. Dieumerci Mbokani (34) heeft twee aanbiedingen op zak uit de Chinese Super League. Wuhan Zall en Shandong Luneng - de ploeg van Fellaini - azen op de Congolese aanvaller. De contacten zijn de voorbije dagen geïntensifieerd tussen clubs en speler, het financiële opbod is begonnen. Mbokani zou zo nog een laatste grote slag kunnen slaan in zijn carrière. Voor Antwerp zou zijn vertrek - hij is einde contract - een serieuze aderlating zijn. Sterkhouder, targetman, doelpuntenmaker. Eerder vertrokken ook al Bolat, Mirallas en trainer Bölöni bij The Great Old. Op de Bosuil proberen ze Mbokani - die in Monaco verblijft - op andere gedachten te brengen. Er is dagelijks contact met de aanvaller. Ook vorig seizoen leek hij op weg naar de uitgang, maar bleef hij alsnog. (FDZ/MVS)

