Exclusief voor abonnees Mbokani "Mik op 20 goals" 29 juli 2019

00u00 0

Op basis van de prestaties die hij van januari tot mei leverde, kan het niet anders of Dieumerci Mbokani moet in de eerste stemronde van de Gouden Schoen 2019 voldoende punten verzameld hebben om in de tussenstand bij de eerste drie te staan. Dat zou een terechte erkenning zijn van de kunstjes die de spits opvoert. En gaat hij op zijn elan verder, dan is 'Dieu' begin volgend jaar kandidaat-Gouden Schoen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis