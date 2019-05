Exclusief voor abonnees Mbokani knalt Antwerp Europa in, en zegt au revoir 27 mei 2019

Een knotsgekke wedstrijd, maar Antwerp rondde zijn seizoen af met een zege én het daaraan verbonden Europese ticket. De man die het gisteren beklonk, kondigde wel tegelijk zijn afscheid aan. Dieumerci Mbokani (33) stapte enkele uren na de wedstrijd op het vliegtuig naar Monaco en keert naar eigen zeggen niet terug naar de Bosuil. "Ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar dit was mijn laatste wedstrijd (voor Antwerp)", zei Mbokani voor de camera's van Play Sports. De spits was dit seizoen goed voor 14 goals en 9 assists. Waar zijn toekomst dan ligt, is niet duidelijk. Bij Anderlecht lijkt hij geen optie meer. Bij Antwerp hopen ze hem nog op andere gedachten te kunnen brengen.

