Exclusief voor abonnees Mbokani jaar langer bij Antwerp 08 juni 2019

Het kan verkeren. Stuurde Dieumerci Mbokani (33) na de laatste competitiewedstrijd nog aan op een vertrek, dan heeft hij zijn aflopende contract bij Antwerp nu toch verlengd. De voormalige Gouden Schoen tekende voor één extra seizoen, met optie op een extra jaar. Het is vooral die optie die voor Mbokani belangrijk was: hij is stilaan toe aan stabiliteit, na jaren vol omzwervingen. Ook Anderlecht had Mbokani op de verlanglijst staan, maar de laatste weken raakte de belangstelling bekoeld. Antwerp ziet in Mbokani een cruciale schakel in de bouw van een mogelijke titelploeg. De Congolees scoorde dit seizoen veertien keer en gaf negen assists. (SJH/PJC)