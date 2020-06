Exclusief voor abonnees Mbokani en Boya sluiten aan op stage 29 juni 2020

De eerste twee dagen van de stage van Antwerp in het Duitse Harsewinkel zijn goed verlopen. Ivan Leko bracht de nodige variatie en animo in zijn trainingen en de spelersgroep ging mee in het enthousiasme van de coach. Van de 26 aanwezige spelers blijven enkel Simen Jukleröd (kleine spierblessure) en Ivo Rodrigues (wat last van de knie) voorlopig aan de kant. Gisteren sloten ook topschutter Dieumerci Mbokani en aanwinst Frank Boya aan. Zij moesten vrijdag nog een coronatest ondergaan, maar die bleek negatief. Daarop kreeg het duo groen licht om aan te pikken. Vandaag staan er twee oefensessies op het programma. (KDC)

